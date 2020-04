El deporte motor, la pasión de Oliveras

El ahora propietario del HO Speed Racing, Hugo Oliveras, sostiene que, aunque la pasión por el deporte motor no fue una herencia de su padre, él siempre ha sido su pilar.

"Todo lo que me ha enseñado mi papá desde chico tiene un mensaje común: nada es fácil, hay que trabajar todos los días para lograr lo que uno quiere, nadie te regala nada, siempre ser honesto y decir la verdad, además hace hincapié que tengo que ser feliz con lo que la vida me ha dado, no conformarme y ser siempre agradecido, de ahí he tomado la filosofía de crecer, agradecer y dar", explicó.

Además de dedicarle tiempo a su empresa, Oliveras debe organizar su vida para prepararse como piloto profesional porque, aunque no lo parezca, el suyo es un deporte de alto rendimiento, el entrenamiento físico debe consistir en ejercicios posturales, de estiramiento y, lo más importante, aquellos destinados a fortalecer los músculos más utilizados por un piloto de carreras como los de los brazos, hombros y pecho, y principalmente los del cuello, por la fuerza G, así que debe contar con una gran fortaleza física para soportar competencia tras competencia.

Pero también se da sus espacios para disfrutar de sus pasatiempos favoritos como el ciclismo de montaña, el kartismo y el ski en nieve.

Se preguntarán qué hay de su familia. La de padre y esposo es la faceta más primordial para este hombre. Por ello, es de vital importancia dedicar tiempo de calidad y de amor a su esposa Lorena y sus pequeños hijos Mia y Mateo.

"Hoy en día mi esposa es mi pilar, mi balance y la que me inspira cada día a ser mejor; con el nacimiento de mis hijos mi vida tuvo más sentido y todo lo hago pensando en ellos. Aún me cuesta mucho trabajo separarme de mi familia para ir a competir tantos fines de semana al año, quiero que mis hijos siempre estén orgullosos de su papá; ahora ya me acompañan a la mayoría de las plazas en las que tengo competencia de NASCAR PEAK México Series y de Súper Copa Mercedes Benz".

A pesar de que aún son muy pequeños, afirma: "A mis hijos los voy a apoyar en todo, siempre y cuando vea que tienen compromiso y entrega, y más si les gusta el automovilismo, es una carrera muy dura, pero si les apasiona, sin duda, tendrán nuestro completo respaldo".