El deporte se une y le pide a AMLO mantener el Fodepar

Con fecha del 7 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una carta del gremio deportivo mexicano, en la que sus miembros solicitaron no disolver el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La misiva tiene al mandatario como destinatario y está firmada por: medallistas olímpicos, medallistas paralímpicos, deportistas de alto rendimiento, deportistas convencionales, deportistas adaptados, entrenadores, integrantes de equipos multidisciplinarios, especialistas del deporte y la cultura física, dirigentes de organismos del deporte organizado, titulares de Institutos Estatales del Deporte, árbitros, jueces y coordinadores deportivos de universidades públicas y privadas.

Como ha sucedido previamente -aunque jamás por escrito-, la comunidad atlética del país se unió y explicó sus razones para mantener el fideicomiso, cuya existencia está en riesgo debido, principalmente, a los escándalos que rodean a la Conade, organismo que lo coordina.

"Nos permitimos transmitirle a través de estas líneas nuestra preocupación por la posible extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) que administra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)", se lee, tras una serie de agradecimientos por el apoyo brindado luego de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Actualmente, la Cámara de Diputados discute la potencial desaparición del fondo, como instruyó López Obrador –con distintos fideicomisos- hace algunos meses.

En el escrito, los deportistas justificaron: "Desde que entró en funcionamiento el Fodepar, los resultados de México en competencias internacionales se incrementaron. Con los apoyos, esfuerzo y talento, los deportistas hemos ganado 27 medallas olímpicas, 561 preseas de Juegos Panamericanos y mil 574 de Juegos Centroamericanos".

Quienes abogan por la eliminación de Fodepar argumentan que los apoyos no dejarán de llegar, simplemente serán distribuidos de manera directa; sin embargo, quienes gozan de él explicaron el peligro que esto implica con una justa olímpica en el horizonte.

"Desaparecer el Fodepar en la víspera de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a realizarse en Tokio en el año 2021 provoca afectaciones muy graves a los deportistas y sus equipos multidisciplinarios, pone en riesgo años de trabajo previo y millones de pesos invertidos de recursos públicos para formar a las y los mejores deportistas de México y varios de ellos entre los mejores del mundo", indican.

Los emisores de la carta consideraron que los deportistas "no deben pagar las consecuencias por los malos manejos de funcionarios" y solicitaron la continuidad del Fondo, al menos, hasta que finalicen los Juegos Olímpicos del próximo año, para lo cual, propusieron:

a) Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte en concordancia con la junta directiva de la Conade donde participan Secretarias de Estado y la Fiscalía General de la República.

b) Hacer una reforma integral a la LGCFyD para crear una nueva figura jurídica que sustituya al Fondo además de crear contralorías sociales dentro de los organismos del deporte a partir de la integración de comités deportivos.

c) Coordinación con los órganos fiscalizadores internos, de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, para articular mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del deporte y la cultura física.

Y conscientes de que su petición no es garantía, los remitentes del texto exigieron que, si se sigue adelante con la extinción, se especifiquen cómo se gestionarán todas las aristas que representan la distribución del dinero, desde becas hasta rubros más específicos, como insumos, tecnología y equipos médicos.

Antes de cerrar con un enaltecimiento del presidente como "un deportista", la comunidad deportiva señaló:

"Carecer de todo o sólo de alguno de estos apoyos significaría que las y los deportistas mexicanas y mexicanos no puedan asistir a las competencias internacionales clasificatorias obligatorias perdiendo la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la pérdida de puntos del ranking mundial para participar en campeonatos mundiales o circuitos, perder a sus equipos de apoyo (entrenadores, fisiatras, médicos, psicólogos, nutriólogos y demás)".