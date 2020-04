El día que Carlos Albert hizo explotar a La Volpe (VIDEO)

Los desencuentros entre la prensa y Ricardo Antonio La Volpe han sido constantes desde que éste llegó a México, pero hubo uno en particular que evidenció la línea divisoria entre ambas partes.

En 2004, Carlos Albert entrevistó al entonces entrenador de la Selección Mexicana, quien no aguantó los duros cuestionamientos y terminó por retirarse abruptamente tras una calurosa discusión.

Inicialmente el tema fue su rivalidad con Hugo Sánchez y la ocasión en la que supuestamente llegaron a las manos en el Atlante, tema que el argentino evadió de distintas formas.

Albert entró en terreno minado y manifestó su inconformidad ante la forma en que el argentino constantemente desviaba hacia la prensa los señalamientos por el pobre desempeño del Tricolor.

Ya entrados en tópicos de futbol, ambos personajes discutieron sobre algunos conceptos, como el del talento que hay en México. La Volpe aseguró que existía, pero que se encontraba en un proceso, situación que el entrevistador calificó como un pretexto.

Al verse acorralado, el exportero acusó a Albert de tener una "mente negativa", y éste contraatacó cuestionando su poca efectividad en 25 años de trayectoria desde su llegada al balompié nacional.

En aquel entonces, La Volpe tenía sólo un año al frente del combinado mexicano y, aunque el funcionamiento mejoró -sin llegar a trascender en el Mundial de Alemania-, en ese momento la crítica era negativa hacia su gestión, pero él prometió clasificar "caminando y buscar quedar cuarto o quinto" en la Copa del Mundo.

Conforme la entrevista avanzaba, el ambiente se tensaba, hasta el punto en el que el sudamericano decidió no continuar y dejó el estudio, aún entre reclamos hacia el entrevistador.