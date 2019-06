El día que Oribe Peralta se burló de las Chivas

Con la llegada de Oribe Peralta al Guadalajara, los usuarios en redes sociales se dividieron en críticas. Algunos destacaron la calidad del atacante mexicano, pero otros recordaron las veces en que "El Cepillo" despotricó a los rojiblancos.

En abril de este año Peralta se burló del Rebaño con un chiste de doble sentido. En un show con un comediante el delantero hizo mofa sobre las últimas victorias de los azulcremas sobre Guadalajara. Sin pensarlo mucho, Oribe aseguró que él prefiere "Darle a las cabras como siempre...".

En septiembre de 2018, Oribe reconoció que el Clásico Nacional es uno de sus juegos favoritos de encarar; sin embargo, en ese momento respondió a las críticas del extécnico de los tapatíos, José Cardozo, porque ambos llegaban de ser eliminados de la Copa MX.

"Lo que diga el señor o deje de decir a mí no me incomoda, él no juega, los que estamos dentro de la cancha haremos valer la condición. En estos últimos tiempos, América siempre ha sido favorito en los clásicos, buscamos los resultados independientemente de la posición en la tabla, es un partido diferente. (...) Es de los que más disfruto, jugar contra las Chivas", atizó en una conferencia de prensa.

Mientras que en marzo de 2018, el ahora delantero rojiblanco destacó ante los medios de comunicación la importancia que el Guadalajara le da al "odiado rival".

"Chivas tiene la esperanza de ganarnos para salvar su torneo... El América está más arriba en este momento que Chivas", señaló Peralta Morones.