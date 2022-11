El director técnico de Argentina no se cree el discurso de Martino

Lionel Scaloni no tiene un buen semblante, aunque trata de disimularlo. El golpe que fue caer ante Arabia Saudita fue muy duro y levantarse ha sido muy complicado. "Pero hay que hacerlo, para eso son estos retos", dice el entrenador argentino que busca un milagro para seguir en la Copa del Mundo.

Y en lo futbolístico habla diplomáticamente del rival, de México, pero no cree que Gerardo Martino vaya a cambiar su forma de jugar. "México", dijo Lionel Scaloni, "es un muy buen equipo. Cuando se sorteó la fase de grupos dije que tienen una idea clara, ofensiva, y cuentan con un gran técnico".

Fuera de las buenas frases, señaló: "No negociaré la manera de jugar, más allá del golpe del otro día".

Y así como Argentina saldrá bajo su mismo estilo, asegura que Gerardo Martino, no cambiará el suyo: "No creo que el Tata cambie su planteamiento, más allá de los resultados que se dieron hay que sumar puntos y van a hacer falta, por lo menos cuatro o seis para pasar, y eso no cambiará por el resultado anterior".

Así que espera que se dé un juego para ganar, no para especular: "No hay que olvidarse que hay que jugar cada juego como si fuera el último, pero que también se puede perder. Se puede presentar la derrota, pero el tema es cómo te vas a levantar. Como futbolista era así, era un patadura, siempre iba para adelante y eso quiero para mis jugadores".