El discurso de un entrenador de futbol infantil tras perder 14-0

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- En el deporte como en la vida se gana y se pierde todos los días, en la que lo importante es levantarse y seguir intentándolo hasta lograr los objetivos.

Una lección que transmitió un joven técnico español de categoría infantil, quien ante el resultado negativo de 14-0 no dudó en levantar el ánimo de su equipo.

Durante varios segundos, el joven entrenador aplaudió el esfuerzo de los niños, quienes no dejaron de correr y esforzarse durante el partido.

"Me da absolutamente igual el resultado, dieron un espectáculo, chicos. Lo digo de verdad. Jugaron increíble todos", inició frente a sus jugadores.

"Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Apretar, creer, presionar, jugar. Estoy contento chicos. Un aplauso para ustedes", finalizó causando de inmediato miles de reacciones en redes sociales, en las que usuarios aplaudieron su actitud y lo volvieron viral al alcanzar más de 30 mil "likes" en unos minutos.