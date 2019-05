El "empujón" que le dio el "Chucky" al Tottenham en la UCL

Después de la gran temporada tanto del Tottenham como el Liverpool, las escuadras de la Premier League disputarán la final de la Champions League 2018-2019.

El Tottenham ha logrado una gran campaña en el torneo más importante a nivel de clubes; sin embargo, su clasificación a la segunda ronda de la Champions no hubiera sido posible si no es por la actuación del futbolista mexicano, Hirving Lozano. Sí, leyeron bien, el mexicano Hiving Lozano aportó a la gran campaña de los Spurs.

Los Spurs y el equipo del mexicano, PSV, compartieron grupo en la primera fase de la Champions, a lo que en la última jornada de esta ronda no tenía definido a los equipos que avanzarían. En el partido definitorio, Hirving Lozano anotó el gol de los Granjeros en el empate frente al Inter de Milan, resultado que clasificó al Tottenham a la siguiente ronda.

Tottenham hizo alusión al gol que Heung-Min Son le hizo a Alemania en el Mundial Rusia 2018, mismo que permitió el pase de la Selección Mexicana a los Octavos de Final de la justa.