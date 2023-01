El encuentro Monterrey vs Chivas tendrá un costo extra para verlo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- El Clausura 2023 inició y en la cartelera ofrece un juego atractivo este sábado 7 de enero, Monterrey vs Chivas.

Aunque la afición de ambos equipos no podrá verlo ni por televisión abierta, ni por el sistema de cable convencional, será en un paquete Premium.

El primer juego de Monterrey será transmitido únicamente por Fox Sports Premium.

Situación que complica ver el inicio de Paunovic, quien debutará en la Liga MX luego de sus partidos de preparación con la Copa Sky.



¿A qué hora y dónde ver el partido de Monterrey vs Chivas?

Monterrey vs Chivas

Fecha: sábado 7 de enero

Horario: 21:10 horas

Transmisión: Fox Sports Premium