El estadio del ADSL cambia de nombre

México.- La historia del futbol mexicano recibió, en este inicio de 2026, un golpe fuerte al ver a una de sus históricas canchas cambiar de nombre en pleno Clausura 2026 de la Liga MX.

Se trata del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, inmueble que es casa del Atlético de San Luis y que, desde este miércoles, será conocido como Estadio Libertad Financiera, según informó el club mediante sus redes sociales.

"Con el compromiso de seguir creciendo como institución y proyectar al club hacia nuevas metas deportivas, sociales y comerciales, el Club Atlético de San Luis informa a la afición, medios de comunicación y sociedad potosina en general que, a partir de enero de 2026, nuestro estadio será oficialmente renombrado como: Estadio Libertad Financiera", se lee en el comunicado.

La notificación sobre el cambio en el estadio, inaugurado el 25 de mayo de 1999 con un partido entre Real San Luis y Atlético Chiapas, con capacidad para más de 25 mil aficionados, desató de inmediato el debate en redes sociales ante la posibilidad de más cambios en el futuro cercano.

"Este anuncio marca el inicio de una transición responsable y respetuosa, que incluirá diversas acciones de comunicación, identidad visual, activaciones sociales y encuentros con nuestra afición para construir juntos esta nueva historia", concluye el texto oficial del equipo.

El debut del nuevo nombre en las plataformas del futbol mexicano será en la fecha 4, cuando San Luis reciba al Guadalajara.