El futbol mexicano regresa a pesar del Covid

Esta semana inician todas las competencias en el futbol mexicano, tanto en la Liga MX, como en la Expansión y la Femenil, en el terreno profesional, como en las fuerzas básicas con las competiciones: Sub-20, Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Sub-17 femenil. A pesar de que otra ola de Covid-19 viene sobre el país.

En esta cuestión, la Liga MX señaló en un comunicado que el aforo de los estadios dependerá de las autoridades de salud de cada ciudad. Hablando de la Liga MX en lo particular, en Monterrey las autoridades locales han mencionado que el aforo para los juegos de Tigres y Monterrey, sólo tendrán un 70 por ciento de aforo.

En la Jornada 1, sólo Monterrey actuará en casa, recibirá al Querétaro, mientras que los Tigres, que han reportado tres jugadores contagiados esta semana, visitarán al Santos Laguna. Los casos en todo el país han aumentado.

La Ciudad de México, sede de Cruz Azul, América y Pumas; el Estado de México, donde juega el Toluca; Nuevo León, con Tigres y Monterrey y Jalisco, con Chivas y Atlas, son los cuatro estados del país con mayor incidencia.

Mientras, el futbol iniciará. La actividad comenzará el miércoles 5 en Expansión MX, con el juego entre Oaxaca y Cancún. En la Liga MX se iniciará el jueves 6 con el Atlético de San Luis contra Pachuca y en la Liga Femenil será el viernes 7 con el Mazatlán frente al Cruz Azul.

EXPANSIÓN MX

5 de enero: Alebrijes vs. Cancún

6 de enero: Celaya vs. Tepatitlán.

6 de enero: Pumas T. vs. Raya2

6 de enero: Correcaminos vs. Dorados.

7 de enero: Tapatío vs. Mineros.

8 de enero: Venados vs. Atlante.

9 de enero: Tlaxcala vs. A. Morelia.

Pospuesto: Cimarrones vs. UdeG.

LIGA MX

6 de enero: San Luis vs. Pachuca.

7 de enero: FC Juárez vs. Necaxa.

7 de enero: Puebla vs. América.

8 de enero: Rayados vs. Querétaro.

8 de enero: Santos vs. Tigres

8 de enero: Cruz Azul vs. Tijuana

9 de enero: Pumas vs. Toluca.

9 de enero: Chivas vs. Mazatlán.

*19 de enero: León vs. Atlas.

LIGA MX FEMENIL

7 de enero: Mazatlán vs. Cruz Azul.

8 de enero: Pumas vs. León.

9 de enero: Puebla vs. Toluca.

9 de enero: FC Juárez vs. A. San Luis.

10 de enero: Necaxa vs. Tigres.

10 de enero: América vs. Atlas.

10 de enero: Pachuca vs. Chivas.

10 de enero: Xolos vs. Santos.

*21 de febrero: Rayadas vs. Querétaro.