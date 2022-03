El futbol mexicano se detendrá, tras la violencia en la Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX ha decidido suspender el resto de partidos de la Jornada 9 del Clausura 2022.

Tras los brutales actos de violencia presentados el sábado en la cancha de La Corregidora, se decidió no continuar con la actividad tanto de la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

Durante el partido Querétaro vs Atlas, actos de violencia que iniciaron en la tribuna no tardaron en llegar a la cancha y esto en principio provocó que ese juego fuera suspendido.

¿Qué partidos no se jugarán este domingo?

Liga MX: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs San Luis

Liga MX Femenil: San Luis vs Puebla

Liga de Expansión MX: Tlaxcala vs Leones Negros