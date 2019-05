El futuro de Iker Casillas, en incertidumbre

El portero del FC Porto y exguardameta de la Selección de España de futbol, Iker Casillas, sufrió un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento de la mañana de este miércoles, realizado en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva PortoGaia en el Olival, Portugal, del cual ya fue operado y ahora se encuentra en recuperación.

El médico en jefe de los Dragones, Nélson Puga, habló sobre la situación clínica de Casillas. "Como es público, Iker Casillas tuvo un infarto agudo de miocardio. Por suerte fue diagnosticado rápidamente y en los procedimientos todo corrió bien. En el Olival, pedimos tener un equipo en alerta, desde el momento en que sospechamos que pudiéramos estar ante esta situación clínica.

"Nos pusieron un equipo de prevención para que apenas llegase al hospital, pudiera ser diagnosticado e intervenido. Inmediatamente después de haber hecho el diagnóstico, pudimos actuar rápidamente en términos de hemodinámica.

"Se hizo un cateterismo, los compañeros de cardiología que actuaron en el Hospital de la CUF fueron muy eficaces en la respuesta que dieron, en particular el colega que hizo el cateterismo. La situación se resolvió a la hora, sin que él se quedara con cualquier tipo de secuela. En este momento está bien, está estable, ya está con el humor que lo caracteriza, tranquilo, acompañado de su familia y comienza ahora los primeros pasos en su recuperación después de este evento, que tiene evidentemente gravedad clínica ", reveló Puga.

El médico del FC Porto comentó que es prematuro hablar sobre el futuro deportivo de Iker Casillas: "Lo importante ahora ha sido resolver esta situación aguda, una situación de urgencia que era importante que se resolviera a tiempo. Ya estamos descansados, él también, y podemos dejar a toda la gente tranquila, él se quedará perfectamente recuperado y restablecido.

"Es muy pronto para pronunciarnos sobre su futuro, porque va a depender de muchos factores, de la medicación que tendrá necesidad de hacer, de la evaluación que tendrá que ser hecha, no sólo en situaciones de reposo, sino también de estrés con el ejercicio físico a que él es sujeto en esta actividad de alta competición y también de la voluntad que él tenga en continuar haciendo este tipo de actividad.

Sólo después de ponderados todos estos factores, con mucha calma y mucho diálogo, es que se va a decidir si va a continuar, si quiere continuar, si no es el caso. Que va a quedar perfectamente recuperado y restablecido, de eso estamos prácticamente seguros", explicó el médico.