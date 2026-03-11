El Galatasaray vence a Liverpool

Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del futbol europeo.

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro representó el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los repechajes.

La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

"Queremos ganar allí también, queremos llegar a los cuartos de final", dijo Lemina.

Es la segunda vez que Galatasaray ha vencido a Liverpool esta temporada, tras haber ganado por el mismo marcador en la fase de liga.

Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR invalidó un gol de Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

"El Liverpool es un club enorme, lleno de jugadores de calidad. Hicimos lo que teníamos que hacer aquí. Ganamos . Pero no se ha terminado", dijo el técnico de Galatasaray, Okan Buruk .