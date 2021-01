El gesto deportivo que viralizó Will Smith se convierte en solidario

El nombre del madrileño Diego Méntrida dio la vuelta al mundo después de que el pasado 13 de septiembre protagonizase uno de los gestos deportivos del año. En el triatlón de Santander, el español dejó pasar al británico James Teagle en la línea de meta ya que este se confundió de camino en la última curva cuando iba por delante, tercero. Un gesto que conmovió a Will Smith y que se ha convertido en una iniciativa solidaria.



"Ese momento pasa muy rápido. Iba mentalizado de que sabía que iba a llegar cuarto porque la carrera eran dos horas, quedaban 100 metros para llegar y era imposible cogerle porque me sacaba 40 o 50 metros. Fue algo instintivo, me salió pararme. Ya había asumido que me correspondía el cuarto puesto, porque me había ganado el resto de la carrera, y fue lo que me hizo pararme de golpe", rememoró el triatleta en una conversación con EFE desde su Alcobendas natal.

"No te da tiempo a pensar si quieres entrar tercero o no. Sabes que estás en el podio, pero en ese momento no piensas cuáles son los pros y los contras de pararte o no pararte; es lo que te sale. En ese momento no le di ninguna importancia, ni creo que la tuviera. Fue a partir de la siguiente semana cuando empecé a salir en todos los medios; ahí me di cuenta de la magnitud que estaba cogiendo, pero fue totalmente inesperada", prosiguió un Méntrida que lo cuenta con la naturalidad que desgrana la iniciativa solidaria que ha generado a partir de este gesto.

El video de lo ocurrido en el triatlón de Santander dio la vuelta al mundo gracias a que el actor Will Smith lo comentó en sus redes sociales, emocionado por el gesto de Diego Méntrida, y lo convirtió en viral llegando a millones de personas.

"Explotó sobre todo cuando lo compartió Will Smith. Al principio estaba asombrado, no me esperaba nada parecido. Creía que iba a ser algo que saldría en un par de sitios y se iba a olvidar a los dos días, pero veía que cada día seguía aumentando. Sorprendido porque es un gesto natural y no me esperaba esta repercusión tanto dentro como fuera de España", comentó a EFE.

Un día que le cambió la vida y que utilizó para intentar cambiar la de los demás: "Cuando lo subió Will Smith, esa mañana, hablé con Raúl (Respaldiza, director ejecutivo de la empresa de comunicación Zertior) tomándonos un café. En ese momento no paraba de escribirme gente para hacer algo y era un poco agobiante. Pero Raúl me dijo que no quería nada, que quería conocerme. A raíz de esto me planteó la posibilidad de montar esta cuando hablamos de mi familia, de mi hermano".

Y es que el hermano de Diego, Carlos, sufre la enfermedad del Síndrome de West - una encefalopatía epiléptica catastrófica- que le hace necesitar de supervisión las 24 horas del día. Una enfermedad rara que se desarrolla en los primeros años de vida y que, en el caso del mayor de los Méntrida, ha evolucionado en autismo y epilepsia fármaco-resistente.

"Lo que más me llena es ayudar a mi hermano", y por eso, desde el 1 de enero y hasta el 31, ha puesto en marcha la iniciativa ´Running for West´ a través de la cual se puede contribuir a la lucha contra la enfermedad y sus consecuencias.

"Todos los fondos recaudados serán para la Fundación Síndrome de West. Se hará a través de la compra de dorsales, pero no va a ser una carrera de un día o una cierta distancia, va a ser durante todo enero. Tú puedes comprar el dorsal por el precio que tú quieras y así colaborar para la Fundación", desgranó.

Un Diego Méntrida que destaca que se puede participar sin necesidad de ser corredor: "Intentaremos abrir una relación de kilómetros con donación, pero hay que destacar que no es solo una carrera. Puedes comprar tu dorsal y ponértelo mientras sales a andar, dar un paseo con la familia... lo importante es que el dorsal refleje que lo está haciendo por una causa bonita y para ayudar a muchas personas".

Iniciativa que ha vuelto a contar con el apoyo de Will Smith, quien se ha referido a Diego como un ejemplo de "integridad" en la entrevista que le hizo en su cuenta oficial de la red social 'Snapchat' que cuenta con 2,5 millones de suscriptores. El actor estadounidense espera que se una el mayor número de personas posible para aportar su grano de arena en la lucha contra el Síndrome de West.

"Decirle a la gente que está ayudando a un montón de familias, no solo a mi hermano. A través de un pequeño gesto como es comprar un dorsal está consiguiendo algo muy grande para el resto. Y que se anime todo el mundo a hacer algo de ejercicio, porque es bueno para todos y además está ayudando, que es lo importante", aseguró.