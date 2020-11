El gobierno ve imposible el regreso de afición a estadios

México.- El titular de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, aceptó que luce muy complicado que la afición regrese a los estadios de la Liga MX para la liguilla del Guardianes 2020, incluso si el aforo es solo del 30% de la capacidad del inmueble y semáforo epidémico se encontrara en amarillo.

"No hay que perder de vista que la temporada invernal está iniciando, está habiendo incremento en la actividad en diferentes estados de la República, incremento en el nivel de riesgo en estados que tenían nivel moderado, y eso en automático evita que se pudiera pensar que haya público en los estadios, inclusive en aforo reducido", aclaró Cortés durante la conferencia del informe diario sobre el coronavirus en el país.

Los casos de Covid-19 en México han incrementado en las últimas semanas, situación que complica el panorama para los aficionados que desean regresar a los estadios para apoyar a sus equipos de la Liga MX. Además, cada una de las ciudades deberá cumplir con tres criterios para permitir la apertura de las tribunas. El primero es que haya semáforo de riesgo epidémico federal a nivel moderado. Segundo, tener protocolos definidos en cada estadio. Tercero, tener el permiso de los secretarios de salud estatal.

Una de las desventajas para tener afición en los estadios es que, "las ciudades con mayor densidad poblacional son las que tienen equipo de futbol y son las que con mayor dificultad se puede controlar o disminuir la velocidad de la actividad viral del SARS CoV-2 y de influenza y cualquier virus respiratorio", señaló Ricardo Cortés.

Así que la responsabilidad final será de las autoridades, "Si las personas del gobierno del estado dice que no se juega, entonces no se juega, aunque cumplan con los demás protocolos. Sí se puede dar, pero depende de que se cumplan estas características, pero las cosas no han cambiado", finalizó.

Durante el Guardianes 2020, la Liga MX tuvo tres partidos con aficionados; sin embargo, el incremento de contagios de Covid-19 en el país, hizo que los partidos se volvieran a realizar a puerta cerrada.