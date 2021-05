El grito es dañino para la Selección: Martino

Victoria para la Selección Mexicana frente a Islandia. Pero la derrota fue en la tribuna.

El grito de "Eeeh puto" volvió a aparecer, y tanto se repitió que el juego se tuvo que suspender.

Gerardo Martino, técnico nacional se nota harto del tema, un tema que le puede acarrear nuevos problemas a la Federación Mexicana de Futbol y a la Selección Mexicana.

"Han habido multas, suspensiones de juegos, las reglas están claras, creo que eso es suficiente para que la gente tome conciencia, pero eso no está garantizado. Es algo dañino para la Selección, inapropiado, pero a veces no se puede estar en la cabeza de la gente", dijo en conferencia de prensa.

Sobre el juego, el argentino dijo: "Hubo dificultades, pero no hablaría que sufrimos todo el primer tiempo, quizá 30 minutos hasta que los últimos 15 los empezamos a hacer bien, los cambios nos hicieron mejor y ganamos con justicia y creamos situaciones de gol. Es una forma de jugar con la que debemos de trabajar más".

Se dijo satisfecho de todos sus jugadores, defendiendo el accionar de alguien como Henry Martín, quien fue el centro delantero nominal: "Henry es el delantero que tenemos y que queremos. Pretendemos que el número 9 participe en el circuito ofensivo, que el gol no sea cosa exclusiva del nueve. Me gusta que el equipo tenga opciones".

No pudo dejar pasar el mal estado del césped del estadio de los Dallas Cowboys, que no dejó jugar al equipo como se pretendía: "Esta es una materia pendiente que tiene el estadio de Dallas".