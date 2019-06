El insulto del "Tata" Martino al técnico de Canadá

Gerardo Martino está haciendo un trabajo impecable con la Selección Mexicana. Sigue invicto y a falta de un partido ya se encuentra en cuartos de final de la Copa Oro.

Su compromiso es total. Dentro y fuera lo ha demostrado, tanto es así, que defiende al Tricolor de todo adversario. Ayer miércoles, en el duelo ante Canadá se enfrascó en una discusión con John Herdman, técnico de Canadá.

Entre insultos en inglés y español, el "Tata" y Herdman se dijeron de todo ante los ojos del cuarto árbitro que detuvo al argentino que en repetidas ocasiones gritaba "la concha de tu madre", un clásico insulto de los sudamericanos.

Todo quedó en el campo y en conferencia de prensa Martino explicó que "todo fue una broma".

"Me hizo una broma y yo se la respondí. No le entendí lo que me dijo porque me lo decía en inglés (mencionó entre risas), pero yo se la contesté igual", declaró tras la victoria de la Selección Mexicana (3-1) ante Canadá.