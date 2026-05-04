El Inter asegura título de la Serie A

MILÁN.- El Inter de Milán aseguró el título de la Serie A con una victoria 2-0 el domingo recibiendo al Parma.

El Inter, que necesitaba solo un empate para asegurar el trofeo, se colocó con una ventaja inalcanzable de 12 puntos sobre el Napoli, que ganó la liga italiana en el 2025, con tres jornadas restantes.

Este es el 21er título de Serie A del Inter, solo por detrás del récord de 36 campeonatos que ostenta la Juventus.

Marcus Thuram anotó justo antes del descanso con un disparo al ángulo colocado apenas fuera del alcance del arquero del Parma Zion Suzuki. Luego, el armenio de 37 años Henrikh Mkhitaryan añadió otro a los 80 minutos tras recibir un pase del líder goleador de la Serie A, el argentino Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banquillo para marcar su regreso tras una ausencia por lesión .

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En la lucha por dos trofeos esta temporada, el Inter enfrentará a la Lazio en la final de la Copa Italia dentro de 10 días.