El Inter Miami se interesa por G. Berterame
El delantero de Rayados podría ser compañero de Lionel Messi
México.- El delantero Germán Berterame podría salir de los "Rayados" del Monterrey, ya que existe interés del Inter Miami por sus servicios, incluso, trascendió que el cuadro estadounidense estaría dispuesto a pagar 15 millones de dólares por sus servicios.
"Sí ha habido un acercamiento y hay una propuesta que le es interesante a ´Berte´, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque llega en un momento inoportuno porque estamos compitiendo. No hay mucho tiempo para reaccionar", explicó José Antonio Noriega, presidente del club.
El "Tato" Noriega agregó que la directiva analizará la oferta por el futbolista naturalizado mexicano y en caso de que se concrete, estarían buscando opciones de jugadores que podrían ocupar el lugar del atacante.
"Por supuesto que si decidimos que la oferta es interesante y decidimos que Germán salga, haremos todo lo posible y ya estamos trabajando en ello por sustituirlo", dijo.
En 2024, Berterame ya había recibido una oferta para jugar en la MLS, ya que existía interés de Portland Timbers por sus servicios.
Sin embargo, en esa ocasión rechazó la posibilidad porque estaba en trámites de recibir su carta de naturalización. Ahora, es alta la probabilidad de que salga de la institución.
