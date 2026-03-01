logo pulso
El Inter se afianza en la cima a costa del Genoa

Por AP

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
El Inter se afianza en la cima a costa del Genoa

El Inter abrió una brecha de 13 puntos en la cima de la Serie A y se recuperó de una decepcionante eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt a mitad de semana.

El italiano Federico Dimarco inició y terminó la jugada del primer gol al 31. Dimarco encontró al armenio Henrikh Mkhitaryan y corrió al área para recibir el pase elevado de vuelta y rematar de volea desde un ángulo improbable.

El turco Hakan Calhanoglu anotó un penalti al rincón inferior derecho al 70 después de que el mediocampista brasileño del Genoa, Alexsandro Amorim, fuera penalizado por una mano.

El AC Milan, segundo clasificado, visita al Cremonese el domingo; luego, el Milan recibirá al Inter en el derbi de la ciudad el próximo fin de semana.

Más temprano, el Como remontó para ganar 3-1 en su visita al Lecce, que está amenazado por el descenso.

