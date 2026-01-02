El Liverpool decepciona

El Liverpool extendió su racha sin perder a ocho partidos, pero decepcionó nuevamente debido a ausencias clave en la delantera.

El cabezazo desviado de Hugo Ekitike frente a la portería en la primera mitad fue la única oportunidad clara en Anfield para el Liverpool, que careció de inspiración en el ataque con Alexander Isak lesionado y Mohamed Salah en la Copa Africana de Naciones.

El campeón defensor se mantuvo en cuarto lugar y está a 12 puntos del líder Arsenal en una defensa del título decepcionante.

Desde una derrota en casa por 4-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones el 26 de noviembre, el Liverpool ha jugado siete partidos en la liga doméstica, ganando cuatro de ellos y empatando los otros tres. Sin embargo, ha tenido dificultades para encontrar fluidez, con el entrenador del Liverpool, Arne Slot, poniendo un énfasis adicional en ser más sólido en la defensa después de los problemas del equipo al inicio de la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Esta temporada, en múltiples ocasiones hemos concedido un gol en un partido como este y eso es algo positivo hoy", dijo Slot.

El otro resultado en la reciente racha invicta fue una victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones.