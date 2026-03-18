El Madrid y PSG avanzan a cuartos

Real Madrid y Paris Saint-Germain sofocaron rápidamente el martes todo atisbo de remontadas épicas por parte de Manchester City y Chelsea en la Liga de Campeones.

Al defender ventajas de tres goles tras el partido de ida, el Madrid emergió victorioso 2-1 en la cancha del City, ayudado por una temprana tarjeta roja a Bernardo Silva, el capitán del City, y un doblete de Vinicius Junior, para avanzar 5-1 en el global.

Por cuarta vez en cinco años, el Madrid apeó al City de la Liga de Campeones, y esta eliminatoria quedó prácticamente sentenciada cuando a Silva le mostraron la tarjeta roja a los 20 minutos, con una revisión de video, por sacar el codo sobre la línea de gol para bloquear un disparo de Vinicius.

La estrella brasileña convirtió el penal para darle al Madrid un colchón de cuatro goles y, ya en el tiempo añadido del segundo tiempo, definió a corta distancia para asegurar la victoria de la noche para el equipo más laureado en la historia de la Copa de Europa, dueño de 15 títulos.

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Todo apunta a que el siguiente rival del Madrid será el Bayern Múnich, que el miércoles recibirá a Atalanta con una categórica ventaja 6-1 a su favor.

Erling Haaland a los 41 minutos para el City, que generó suficientes ocasiones —incluso con 10 hombres— como para marcar los goles que necesitaba.

Kylian Mbappé ingresó como suplente en el segundo tiempo para marcar su regreso tras casi un mes de baja por lesión. El Madrid espera que el delantero francés se mantenga sano antes del cruce de cuartos.

EL PSG SE COBRA REVANCHA TARDÍA ANTE CHELSEA

Llámelo revancha tardía.

Ocho meses después de perder la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, el PSG le propinó una paliza en la eliminatoria a dos partidos al equipo inglés, con goles de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu en Stamford Bridge.

El reinante campeón PSG anotó dos veces en los primeros 14 minutos rumbo al triunfo 3-0 en la cancha de Chelsea para sellar un 8-2 global.

El PSG continuará la defensa de su título contra Galatasaray o Liverpool en la ronda de cuartos. Los rucos defenderán una ventaja 1-0 al visitar el mítico Anfield el miércoles.