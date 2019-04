El Manchester United gana al West Ham con goles de Pogba

Los 'red devils' se llevaron los tres puntos ante los 'hammers' en un partido que empezaron dominando, con un doble pivote compuesto por el francés Pogba junto a Fred al que Juan Mata acompañó desde la zona de mediapunta.



Sin Scott McTominay ni Marcus Rashford, que empezaron como suplentes con vistas al encuentro de vuelta de los cuartos de final de Liga de Campeones ante el Barcelona -que también reservó a muchos de sus titulares en el empate ante el Huesca-, el técnico Ole Gunnar Solskjaer sí tuvo que recurrir a varios de sus habituales, pues el United se está disputando la posibilidad de clasificarse para la máxima competición europea por la vía liguera.



No obstante, los locales empezaron adelantándose en el marcador con el tanto de penalti de Pogba, que sigue enrachado desde la llegada del entrenador noruego al banquillo de Old Trafford, en una acción que provocó el asturiano Juan Mata en la frontal del área con Robert Snodgrass.



Más tarde, Felipe Anderson volvió a encontrar portería en liga (no marcaba desde diciembre) e igualó el marcador con su noveno tanto durante su primera temporada en la Premier. El extremo brasileño ya sabía lo que era marcarle a De Gea, pues también abrió el marcador en el partido de ida ante los 'diablos rojos' en un choque que ganaron 3-1.



Solskjaer tuvo que recurrir a Rashford y, a diez minutos del final, Pogba volvió a anotar para sumar su vigésimo segunda participación de gol (13 goles y 9 asistencia) en lo que va de curso, su mejor registro como profesional, dejando atrás sus marcas con la Juventus.



Con estos dos lanzamientos desde los once metros, el Manchester United acumula doce en esta campaña de Premier, y supera los once del Crystal Palace. Se coloca como el equipo que más oportunidades tiene de marcar desde el punto fatídico.