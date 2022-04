El Mazatlán, a revivir ante una Máquina de paso firme

México.- En la continuación de las hostilidades de la fecha 13 en la Liga MX, el Mazatlán se reporta listo para enfrentar al conjunto de Cruz Azul en el Estadio Kraken. Los del Pacífico regresan a su casa con la intención de hacer tropezar a uno de los grandes del futbol mexicano y, de paso, alejarse del fondo de la tabla general.

La exigencia de un triunfo para el cuadro Cañonero está en el pico más alto del torneo, en el que, luego de 12 partidos jugados, acumula la poco envidiable suma de ocho puntos y una racha negativa de siete juegos sin conocer la victoria. El cuadro que dirige Gabriel Caballero no levanta el vuelo en la actual temporada, en la que se sitúa en el penúltimo puesto, sólo por encima del sotanero Juárez, a quien supera únicamente por mayor cantidad de dianas convertidas, criterio de desempate entre dos equipos que suman los mismos puntos y tienen el mismo diferencial de goles.

Pese al mal momento que vive el equipo del puerto, el estratega argentino refirió en un video que "antes de venir a Mazatlán sabía que la tarea no era fácil, en el calendario nos quedan cinco finales, nos gustan los retos, yo no me sé rajar".

Pero aun con la motivación de su estratega, Mazatlán no deja de lado que enfrente tendrá a uno de los equipos más ganadores de la Liga MX, y cuya mira está puesta en la parte alta de la clasificación. Cruz Azul llega decidido a llevarse las tres unidades en disputa que le permitan seguir navegando entre los primeros cuatro lugares del pelotón general y no dejar que Tigres, Pachuca y Puebla se le separen en la sumatoria.

Los dirigidos por Juan Reynoso ya se sacudieron la caída que tuvieron a media semana ante los Pumas, en la semifinal de la Concachampions y, luego de un respiro, saben que no pueden permitirse un tropezón en el torneo liguero, donde Atlas, León y Toluca le quieren dar alcance, a falta de cinco juegos por disputarse en la temporada regular, razón suficiente para ver a una Máquina que acelere el paso por el Pacífico mexicano. El duelo entre Mazatlán y Cruz Azul está pactado para las 21:00 horas de este viernes.