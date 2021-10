El objetivo es calificar directo a Liguilla: Herrera

Tigres se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2021 a Guadalajara, el técnico del equipo, Miguel Herrera adelantó que saldrán por los tres puntos para estar entre los primeros cuatro lugares del torneo.

"El equipo está consciente que de ganar logramos liguilla directa, vamos a pelear lo más que se pueda, depende de nosotros clasificar directo", declaró Herrera en conferencia de prensa.

Los próximos dos partidos de los Felinos serán en el estadio Universitario, primero ante Chivas y después ante Juárez, situación de la que el "Piojo" quiere sacar provecho.

"Podemos llegar como favorito porque somos locales, en los últimos partidos hemos jugado bastante bien y en casa tenemos el apoyo de nuestra gente, asumimos ese rol que nos toca", comentó el técnico.

Sobre Guadalajara, rival de este sábado, Miguel no demeritó la situación que atraviesa el cuadro rojiblanco.

"Marcelo ha cambiado al equipo, será un equipo difícil, dinámico, no ha tenido un torneo regular, pero hay que estar atentos", expresó. Además, Herrera confirmó que no contará con Diego Reyes y Florian Thauvin.

De Reyes explicó que "fue un esguince en el tobillo, vamos a tratarlo de recuperarlo para el último partido", sobre el delantero francés, "La lesión de Thauvin es de las más fuertes, ha entrenado bien, con terapias dobles y ayer ya no manifestó molestia, pero sin una prueba física no nos vamos arriesgar".

Miguel "Piojo" Herrera está por concluir su primer torneo con Tigres y aunque marchan con únicamente tres derrotas en 15 jornadas, confesó que todavía no son el equipo que quiere.

"No se acerca a lo que pretendo, pero juega bien, no hemos llegado al 100 por ciento, vamos bien y esperamos que se vea mejor el funcionamiento en la contundencia", concluyó.