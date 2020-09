El orgullo del América saldrá intacto, promete el "Piojo"

Miguel Herrera recomendó a los aficionados del América que apuesten con seguidores del Guadalajara, porque las Águilas saldrán a ganar y defender el escudo azulcrema.

"Sin duda, siempre apostaré a que el equipo busque ganar y salir victorioso. Si tendrán algún intercambio de apuestas, que lo hagan porque dejaremos el orgullo intacto", prometió el entrenador, quien todavía ajusta los últimos detalles para el Clásico Nacional de mañana por la noche.

"El América está para ganar todos los partidos y conseguir los objetivos, duelos cruciales para dejarle a la afición intacta su orgullo", añadió el timonel del Nido, sobre la responsabilidad de vestir este uniforme y la complicada agenda de tres clásicos de manera consecutiva en el Guardianes 2020.

El choque entre Águilas y Chivas perderá a la afición, que, debido a la pandemia de Covid-19, no estará en el Estadio Azteca, escenario de innumerables momentos que han hecho de este enfrentamiento el más importante a nivel nacional.

"Será diferente, atípico, por la situación de salud en el país. Nos gustaría que el estadio esté lleno, pero la circunstancia no nos deja tener ese apoyo en la tribuna. Sabemos que los aficionados estarán en sus casas, viendo el partido y exigiendo de la misma forma que siempre", subrayó Herrera.

Para el América, será una oportunidad de reivindicarse como local, ya que no logra despegar en el Coloso de Santa Úrsula, donde sólo han ganado un partido.

"Queremos hacer nuestra casa una fortaleza y ser más sólidos".