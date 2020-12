El padre de Raúl Jiménez, optimista: "Volverá sin secuelas"

Raúl Jiménez padre, está optimista porque la salud de su hijo, jugador del Wolverhampton de Inglaterra, se ha recuperado aceleradamente, y no habrá ningún tipo de secuelas.

"Raúl ya está en casa, con su familia, su hija, su esposa, su mamá. Está teniendo una recuperación satisfactoria. Ya nos vimos, ya hablamos y todo va en buen camino, ha tenido una recuperación bien buena".

"Nos han dicho que no tendrá ninguna secuela, todo es cuestión de tiempo para que pueda iniciar su rehabilitación física y atlética", aseguró.

Hace dos semanas, Jiménez chocó con David Luiz del Arsenal por lo que sufrió fractura de cráneo, fue intervenido de inmediato y los avances en su recuperación han sido sorprendentes.

El delantero está de buen humor, con gran semblante. "Está contento, pero consciente de la difícil situación que está teniendo, pero afortunadamente con la buena intervención de los médicos en Inglaterra, se pudieron prevenir muchas cosas".

No adelanta su vuelta a las canchas, "aquí lo importante es la salud y lo deportivo solito se irá dando".