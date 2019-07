El par de mexicanos eliminado en The Open

La participación de los mexicanos, Abraham Ancer e Isidro Benítez, terminó antes de lo esperado en The Open.

Ninguno de los tricolores pasó el corte del fin de semana en el campo del Royal Portrush, en Irlanda del Norte. Ancer se quedó en la orilla con una tarjeta de 144 impactos (+2), mientras que Benítez no logró recuperarse y cerró su debut en la máxima categoría con 147 golpes (+5).

El irlandés Shane Lowry y el estadounidense JB Holmes lideran el tablero con -8, seguidos por los ingleses Tommy Fleetwood, Lee Westwood (-7) y Justin Rose (-6).

Un impacto de más, ese bogey en la bandera 16, dejó a Abraham Ancer sin posibilidades de seguir en la competencia, a pesar de que estuvo en ritmo con los pares; sólo pudo sumar un birdie en su recorrido.

El tamaulipeco jugó tres, de los cuatro Majors, esta temporada (PGA Championship, US Open y The Open), y sólo en éste no clasificó a las últimas dos rondas.

Benítez tuvo un mejor día, cerrando el viernes con un golpe sobre par, insuficiente para continuar en The Open.

Para mañana, Lowry y Holmes partirán juntos en el último grupo, en búsqueda de mantener su distancia con el resto de los jugadores en Portrush.

Tiger Woods, Phil Mickelson y el favorito de casa, Rory McIlroy, tampoco lograron el corte.