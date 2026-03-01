El partido entre Gallos y Águilas cambia de fecha
México.- El encuentro entre América y Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, cambió de fecha.
Así lo dio a conocer la Liga MX mediante un breve comunicado: La Liga BBVA MX informa cambio de horario para partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.
"El partido entre Querétaro y Club America se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora", se puede leer en su anuncio.
El juego entre Gallos Blancos y Águilas estaba programado a la misma hora en el estadio Corregidora, aunque iba a ser el domingo 8 de marzo.
En tanto, el cotejo entre Pachuca y Puebla, programado para el día 7 de marzo a las 17:00 horas, cambió de horario y se recorrió más tarde.
"Asimismo, el encuentro entre Tuzos y Puebla se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo", informaron.
