El "Pescado de Moctezuma", una carrera que se revivirá 500 años después

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- La historia cuenta que el emperador azteca Moctezuma consumía pescado fresco traído desde el Golfo de Veracruz, a más de 400 kilómetros de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, mediante corredores que hacían relevos para cumplir con el trayecto, una carrera que se revivirá 500 años después.



Los registros de dos cronistas españoles de la época de la conquista, Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gómara, dan cuenta del hecho y ahora una empresa de eventos deportivos extremos está organizando una carrera denominada "El Pescado de Moctezuma, la carrera de relevos más antigua de la Historia".



"(El pescado fresco) lo mencionan varios autores. De hecho no solo el pescado fresco, que llegaba a México en una especie de carrera de relevos, se trasladaba por medio de un corredor a otro", explicó este miércoles a Efe el investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, Antonio García de León.



"En general en aquella época los mensajes se transmitían de esa manera", añadió.



El especialista recordó que cuando Hernán Cortés llegó a México, a las costa de Veracruz, donde actualmente está el puerto, se entrevistó con el cacique de un pueblo llamado Cotaxtla (actual municipio de la entidad) y este, cuando vio todas las cosas que raras que traían los españoles, entre ellas armas, perros y caballos, hizo un dibujo de todo en un lienzo de algodón.



"La historia, narrada por Francisco López de Gómara en el libro 'La conquista de México' dice que tras realizar la pintura la tomó y se la dio a un corredor y por medio de postas o relevos se la llevaron a Moctezuma ese mismo día. Gómara narra que corrían muy rápido", relató.



El también profesor de posgrado en la Facultad de Economía y la Facultad de Filosofía de la Universisdad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que las comidas y frutas de la Tierra Caliente, del Golfo de Veracruz, se trasladaban de esa manera hasta la Ciudad de México.



"Yo no creo que lo trasladarán el mismo día, pero en dos días si puede ser cubierta esa distancia, depende del cansancio del corredor y si es una distancia larga la que le toca cubrir", apuntó García de León.



Recordó que López de Gómara, quien nunca estuvo en México, fue capellán y confesor de Hernán Cortés en España, antes de su muerte y fue quien le platicó esas historias.



Otro que menciona el traslado del pescado y de las especiales comidas de Moctezuma es Bernal Díaz del Castillo en el libro la "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España", escrito prácticamente en respuesta al de Gómara ya que Díaz del Castillo sí estuvo en México durante la conquista.



La carrera, promovida por la organizadora Altuis Events, se correrá el 5 y 6 de marzo de 2020 desde Veracruz a Teotihuacán, con unos 310 kilómetros de recorrido y con más de 2000 metros de desnivel.



Para cumplir la distancia, los participantes podrán inscribirse en equipos de 6 painanis (mensajeros del emperador) llamados (Tequihuantitlantli) o de 12 painanis (Yciucantitlantli). Ambos completarán 310 kilómetros.



En los equipos de seis, cada integrante recorrerá unos 52 kilómetros, mientras que en los de 12 cumplirán en promedio de unos 26 kilómetros, dividido en segmentos de 5 o 10 kilómetros.



La distancia entre Veracruz y Teotihuacán es de 378 kilómetros.



La carrera, con la distancia anunciada por los organizadores, se ubica dentro de las llamados ultramaratones, eventos atléticos con recorridos mayores a la distancia de un maratón tradicional, 42.195 metros, aunque estos recorridos son cubiertos por un mismo corredor, a veces en varios días.



Aunque los organizadores han anunciado la carrera, abrieron las inscripciones el 29 de mayo y ya probaron algunos sectores de la ruta, todavía no se ha dado a conocer cual será el lugar de salida.



García de León, también profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, recordó que en aquella época los caminos "eran buenos y bien establecidos y actualmente todavía hay muchos de esos caminos en la parte de Veracruz que baja hacia el Golfo" aunque todo apunta a que los kilómetros que recorrerán sobre el asfalto de las autopistas.



Lo que si es seguro es que pasarán por La Antigua, Veracruz, lugar donde Cortés fundó, el 22 de abril de 1519 la Villa Rica de la Vera Cruz, actual Veracruz, donde desembarcó para emprender la exploración y conquista que culminó con la caída de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, el 13 de agosto de 1521.



Veracruz es considerada la primera ciudad fundada por europeos en toda América continental.