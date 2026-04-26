El PSG amplía su ventaja en la cima

ANGERS.- El Paris Saint-Germain reforzó sus esperanzas de retener el título de la Ligue 1 tras imponerse con comodidad el sábado 3-0 al Angers.

El resultado dejó al campeón PSG seis puntos por encima del Lens, que se vio obligado a rescatar un dramático empate el viernes 3-3 en Brest.

PSG recibe el martes al Bayern Múnich en el partido de ida de su semifinal de la Liga de Campeones.

Lee Kang-in puso en marcha al PSG al rematar un rebote a los siete minutos después de que el intento de Achraf Hakimi fuera rechazado por el portero del Angers, Hervé Koffi.

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Senny Mayulu culminó un contraataque poco antes del descanso para duplicar la ventaja, y Lucas Beraldo cabeceó a la red el tiro de esquina de Lee poco después de la reanudación. El defensor del PSG Gonçalo Ramos fue expulsado al 74 tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

IMPULSO EN LA LIGA DE CAMPEONES

Lyon aumentó sus opciones de clasificarse a la Liga de Campeones con una victoria 3-2 sobre el Auxerre, amenazado por el descenso.

Lyon se colocó tres puntos por encima del Lille, que es cuarto, con Rennes y Marsella también muy cerca. Esos tres juegan el domingo.

Roman Yaremchuk anotó dos veces por el Lyon, y Corentin Tolisso también se hizo presente en el marcador. Sinaly Diomandé aseguró que la primera mitad terminara 1-1, mientras que Bryan Okoh recortó la desventaja al 87 para poner emoción en los últimos minutos. Auxerre se mantuvo en el 16mo puesto, que es la plaza del repechaje de ascenso-descenso.