El PSG cede ante Kylian Mbappé, pagará 61 mde

Por EFE

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
El PSG cede ante Kylian Mbappé, pagará 61 mde

París.- El Paris Saint-Germain (PSG) decidió no apelar la sentencia que le impuso a finales del año pasado el Tribunal de lo Laboral de París en su conflicto con Kylian Mbappé, por la que se condenó al equipo a pagar al jugador del Real Madrid 61 millones de euros.

"En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no prolongar este litigio. El Paris Saint-Germain mira ahora decididamente hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo", detalló este viernes el equipo en un comunicado, citado por el diario Le Parisien.

La directiva del PSG tenía un mes para apelar el dictamen desde el momento en que se le notificó oficialmente la decisión del tribunal, que fue alrededor del 20 de enero, si bien la vista en la que se decidió el litigio fue el 16 de diciembre pasado.

Tras su marcha a España, en malos términos con su antiguo equipo, Mbappé había acudido a la justicia francesa para reclamar al PSG salarios, primas y vacaciones impagadas al término de su contrato en 2024, fecha en la que el capitán de los Bleus se incorporó al Real Madrid.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tal y como habían exigido los jueces, el club afrontó de forma inmediata el pago de 55 millones correspondientes al salario y las primas de sus últimos años en la disciplina del equipo de Luis Enrique.

Faltaban por pagar otros 5,9 millones correspondientes a las vacaciones, sobre los cuales el jugador denunció impagos.

El conjunto del PSG, sin embargo, desmintió hoy que las acusaciones del delantero.

"Contrariamente a las afirmaciones totalmente falsas del jugador y su entorno, el Paris Saint-Germain ha cumplido con todas las obligaciones que le incumben en virtud de esta decisión, ya sea la publicación de la sentencia, que nunca ha impugnado, o el pago de las cantidades adeudadas", declaró Renaud Semerdjian, abogado del club, en el comunicado. 

