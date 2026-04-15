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El PSG somete a Liverpool en Anfield

Por AP

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
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El PSG somete a Liverpool en Anfield

LIVERPOOL.- De la mano de un doblete de Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain dio otro paso en su empeño por revalidar el título al vencer el martes 2-0 a Liverpool en Anfield para instalarse en las semifinales de la Liga de Campeones.

Dembélé anotó sus goles en segunda parte para sellar un triunfo global 4-0 del equipo del técnico español Luis Enrique.

El primer gol de Dembélé, a los 72 minutos, acabó de fulminar a un Liverpool que con ahínco buscó remontar un déficit de dos tantos tras el duelo de ida. Desde el borde del área, el reinante Balón de Oro colocó un zurdazo rasante que superó al arquero Giorgi Mamardashvili, silenciando a los hinchas locales y calmando los nervios del PSG. Dembélé añadió el segundo al culminar una jugada en el tiempo añadido. En la ida en París, Dembélé fue señalado por desperdiciar múltiples ocasiones para liquidar la eliminatoria, y no aprovechó otras dos oportunidades en el primer tiempo para ampliar la ventaja del campeón francés.

El PSG jugará la semifinal contra el ganador de la eliminatoria entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. El Bayern lidera 2-1 de cara al choque de vuelta el miércoles en Alemania.

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