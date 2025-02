El Real Madrid iguala con el Osasuna

MADRID.- El Real Madrid hilvanó su tercera jornada sin victoria en La Liga española al verse igualado 1-1 ante Osasuna el sábado, con un penal marcado tras la revisión de video, con lo que quedó expuesto a ceder el liderato.

Kylian Mbappé mandó adelante a los blancos a los 15 minutos, con un certero remate desde el corazón del área a pase diagonal de Federico Valverde.

Ante Budimir emparejó con el cobro de un penal a los 58, después de que el árbitro José Luis Munuera recurrió al video para valorar una barrida de Eduardo Camavinga, que señaló como falta.

“Lo han visto todos, lo que ha pasado en estos últimos tres partidos. El VAR ha revisado situaciones en nuestra área y no lo ha hecho en el área contraria, como ha pasado hoy, en el inicio del partido. Ha habido dos o tres situaciones que se podían revisar”, dijo el estratega Carlo Ancelotti sobre el desempeño arbitral.

El Real Madrid se quedó con 10 elementos después de que Jude Bellingham vio la tarjeta roja a los 39 minutos, tras un intercambio de palabras con Munuera.

“La tarjeta roja a Bellingham, creo que no ha entendido bien el inglés, porque le ha dicho ‘fuck off’, no le ha dicho ‘fuck you’, creo que ahí se ha equivocado porque la traducción de ‘fuck off’ en español es no me jodas. No es algo ofensivo”, dijo Ancelotti sobre la expulsión.

Los merengues se ubican en el liderato con 51 puntos; pueden verse desplazados si el Barcelona -3ro con 48 puntos- vence al Rayo Vallecano el lunes.

El Atlético de Madrid desperdició la oportunidad de hacerse de la primera posición después de empatar 1-1 ante el Celta en el Estadio Metropolitano.

El Real Madrid ahora debe concentrarse para recibir el miércoles al Manchester City en el duelo de vuelta de su serie de playoff de la Champions League, en la que lideran los blancos 3-2.

Mbappé volvió a hacer gala de sus dotes como centrodelantero con un potente remate de derecha a la diagonal de Valverde en los momentos que los blancos dominaban con claridad. El ariete francés llegó a 24 tantos en la temporada y a 17 en el torneo, para quedar a dos de Robert Lewandowski, del Barcelona, en la lucha por el título de goleo.

El duelo se complicó para los visitantes cuando Bellingham vio la roja directa tras un intercambio de palabras con Munuera, quien a esas alturas ya había amonestado al estratega merengue Carlo Ancelotti por reclamos.

La igualada llegó después de que Munuera recurriera al video. Valoró un ligero contacto de Camavinga sobre Budimir como penal, para que el croata convirtiera desde el manchón de penal.

Después de la igualada, los merengues buscaron del triunfo sin tener fortuna; terminaron con 17 remates, sin embargo, no fueron efectivos en la zona de definición.