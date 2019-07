El surf se presenta en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Por primera vez en la historia los Juegos Panamericanos albergarán el surf en sus competencias, las cuales tendrán la presencia de cinco campeones del mundo que buscarán los dos boletos disponibles para los Olímpicos Tokio 2020.

Un total de 88 atletas de 16 países, son los que intentarán hacer realidad su sueño por la medalla de oro sobre las olas de la playa Punta Rocas, al sur de la capital peruana.

En los Juegos Panamericanos Lima 2019 se disputarán las modalidades de Open Surf, Longboard Principal, Paddle Surf Principal y Sup Race, tanto en damas como en varones. La competencia se regirá por las reglas establecidas de la Asociación Internacional de Surf (ISA) y la Asociación Panamericana de Surf (PASA), desde el 29 de julio al 4 de agosto.

Este lunes se realizarán las primeras rondas de las modalidades de Open y Longboard, en las categorías masculino y femenino. Todas las pruebas se desarrollarán en el Complejo Deportivo de la Playa Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra, un recinto adaptado para albergar a 1200 espectadores hasta el domingo 4 de agosto.

El evento se desarrollará en series de competencia con formato de doble eliminación, en la que los tablistas se cruzan en primera, segunda, tercera ronda y así, sucesivamente, hasta llegar a la final. La cantidad de participantes por cada serie puede variar de dos a tres o cuatro. De darse el caso de una serie con dos personas, el primero avanza. En una serie de cuatro, los dos primeros clasifican.

Para los Juegos Panamericanos Lima 2019 participarán campeones mundiales como el argentino Santiago Muñiz, medallista de oro en los World Surfing Games 2018, y el portorriqueño Tía Blanco, dos veces ganador de presea dorada en los ISA World Surfing Games.

Además de la estadounidense Candice Appleby, cuatro veces medallista de oro de Carreras SUP (Stand Up Paddle), el brasileño Luiz Diniz, dos veces campeón en SUP Surfing, el peruano Benoit´Piccolo´Clemente, campeón mundial de Longboard 2013. Así como el mexicano Jhony Corzo, monarca mundial en 2017 en Francia.

También destacan los uruguayos Julián Schweizer, medallista panamericano de surf, y Lucas Madrid, cuarto lugar en la clasificación latina.

Esta competencia en los Panamericanos se llevará a cabo del 29 de julio al 4 de agosto en Punta Rocas.