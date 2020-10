El "Tata" ya tiene equipo completo; De Boer prefería no jugar

La Selección Mexicana poco a poco se completa. A la burbuja que ha creado la Federación Mexicana de Futbol en Ámsterdam han arribado jugadores que militan en Europa, otros que vienen de la Major League Soccer de Estados Unidos y uno más de la Liga MX.

En el entrenamiento de este día, Gerardo Martino ya pudo contar con gente como Néstor Araujo del Celta de Vigo de la Liga de España, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan dos Santos que vienen de los Estados Unidos, además de Orbelín Pineda de Cruz Azul, que entró en lugar de Hirving Lozano, quien no se concentró debido a que su club, el Napoli, negó el viaje a todos sus futbolistas seleccionados debido al brote de coronavirus que le impidió jugar el partido de la Serie A ante la Juventus.

DT de Holanda prefería no jugar contra México

Para Frank de Boer, técnico de la selección de Holanda, aunque tiene ansias de debutar el frente de la Orange, dijo que el juego contra México, no era "necesariamente bueno jugarlo".

Holanda y México se verán las caras este miércoles en la Arena Johan Cruyff, pero De Boer tiene más la cabeza en los juegos de la Liga de Naciones contra Bosnia y Herzegovina e Italia el 11 y 14 de octubre.

"Idealmente, no era lo mejor tener ese juego de exhibición, habríamos tenido un período más relajado antes de un juego muy importante", dijo De Boer en su conferencia de prensa en Zeist.

Todo se hizo con premura, como sucedió con México, los jugadores apenas se integran.

"Algunos futbolistas llegaron a las 4 de la mañana y tienen que jugar un partido el miércoles. He tenido mejores preparativos, aunque todos los jugadores están acostumbrados a algo así ".

Tomarán con seriedad el juego contra el equipo de Gerardo Martino. "La mayoría de nuestros jugadores, está en las mejores ligas y sabe lo que se pide, pero estamos lidiando con la jerarquía de la selección holandesa pero también tenemos en cuenta que todavía se tiene que jugar toda una temporada".

Mostró respeto por Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, "lo conozco de la MLS, sé de sus alcances".