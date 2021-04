El Tigres vs América se disputará con afición en el Universitario

Los Tigres recibirán aforo para el partido de este sábado cuando visiten al América en el estadio Universitario.

Las autoridades de Nuevo León confirmaron el acceso a los recintos para una capacidad del 20 por ciento, con el choque de este sábado como el inaugural.

"Hemos decidido abrir los estadios, con un 20% del aforo, obviamente no personas vulnerables, y solo adultos y niños mayores a los 12 años", comentó esta tarde Manuel de la O, secretario de Salud del estado.

"En cualquier momento, en caso de encontrar anomalías, podemos suspender los juegos, podemos suspender los estadios", añadió el servidor público en una teleconferencia.

Con la visita del América al Universitario, regresan los aficionados a los recintos en la Sultana del Norte, ya que el Monterrey también podrá abrir las puertas del estadio BBVA.

"Obviamente las porras no estarán permitidas, ocupamos un orden, que no estén concentradas las personas, existe un riesgo", subrayó de la O.