El torero Sebastián Castella viaja a Polonia a ayudar a refugiados ucranianos

Madrid, 7 mar (EFE).- El torero francés Sebastián Castella ha decidido irse de voluntario a la frontera de Polonia con Ucrania para ayudar a "todas las personas que lo necesiten" a llegar a los campos de refugiados "o donde haga falta".

Así lo ha desvelado Castella a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que explica que, después de ver durante estos días las "terribles" imágenes que llegan de la invasión rusa, ha tomado la decisión de tomar su propio coche y marchar junto a su novia y varios amigos a echar una mano.

"La tristeza de ver a miles de ucranianos dejando sus casas, trabajos y seres queridos para escapar de ese tremendo golpe que le están dando a su país ha provocado que decida venirme con mi novia y varios amigos a la frontera de Polonia con Ucrania, con un coche cada uno, para que todas las personas que lo necesiten puedan llegar a los campos de refugiados o donde haga falta", señala Castella.

Un gesto solidario que va acompañado de la compra de medicinas y alimentos que donarán entre las personas que se han quedado "sin nada" por culpa de las "terribles decisiones" del presidente ruso, Vladímir Putin.

De padre español y madre polaca, este torero de 39 años nacido en Beziers (sur de Francia) ya publicó días atrás otro vídeo en el que mostraba su apoyo al pueblo ucraniano y decía "No a la guerra".

"Nadie mejor que yo conoce el valor de la vida. Me llamo Sebastián Castella, torero francés, y digo no a la guerra. Quiero mandar muchas bendiciones a todas las personas y familias que sufren las consecuencias de las terribles decisiones tomadas. La inteligencia humana radica en el diálogo y no en las armas", manifestaba. EFE

jlp/acm