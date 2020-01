El último juego de Kobe Bryant en la NBA

El 13 de abril de 2016 Kobe Bryant se retiró definitivamente de la NBA.

Bryant acabó con 60 puntos contra el Utah Jazz.

Faltaban 3:20 en el juego y el cuadro de los Lakers de Los Ángeles perdía por 10. Kobe anotó 15 puntos seguidos.

"Magic" Johnson dijo: "Estamos aquí para celebrar la grandeza y la excelencia de Kobe Bryant durante 20 años. Es la mayor celebridad que ha dado esta ciudad en ese tiempo. No sólo es un icono increíble, sino que es el mejor jugador que ha vestido la camiseta púrpura y oro".

En ese juego estuvieron presentes celebridades como: Snoop Dogg, Ice Cube, Kanye West, Kim Kardashian, John Legend, Justin Bieber, Taylor Swift, Justin Timberlake, Ashton Kutcher, Zac Efron y Jack Nicholson.

Llovía confeti. Sonaba "The Best". Como una película de Hollywood.

Una película que llegaba al final.