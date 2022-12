El valor de la marca Paola Longoria en redes sociales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Sin estar en un deporte tan popular como lo es el futbol o entre las disciplinas con presencia en los Juegos Olímpicos, Paola Longoria puede presumir ser una de las atletas más influyentes en México.

La potosina este año acusó a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, de retirar apoyo económico para su preparación.

Y la respuesta de la funcionaria fue que le debía al Gobierno de México más de 1.6 millones de pesos.

Aún y con toda la polémica, la raquetbolista se mantiene como la mejor del mundo y este año logró ganar su título número 116 en su carrera.

Además, el Gobierno de Nuevo León le entregó el Premio Estatal del Deporte por sus logros.

Paola Longoria y su influencia en redes sociales. La raquetbolista debe ser vista como una influencer para los jóvenes, debido a su carrera exitosa.

Longoria está dentro de las atletas marcas en nuestro país, gracias al número de seguidores en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), el número de referencias en Google y la cifra de sponsors que se anuncian en su cuentas.

La herramienta webfluentian, estimó que por cada posteo en Twitter de Longoria podría cobrar 694 dólares (13,000 pesos).

Tan sólo en redes sociales su impacto podría alcanzar a más de 610 mil seguidores.

Además, la atleta fue considerada por la revista Forbes México como una de las 50 mujeres más influyentes de nuestro país en la actualidad.

Entre sus logros destacan ser campeona centroamericana, panamericana y mundial de raquetbol.

¿Qué hará al retirarse? Un plan al retirarse como atleta de alto rendimiento de Paola Longoria sería involucrarse en la función pública y no descarta contender por un cargo de elección popular en un futuro.

La actual raquetbolista número uno del mundo reveló hace más de seis años durante su participación en el Foro Forbes Mujeres Poderosas, estar interesada en incursionar en el área política.

Longoria confesó que en su carrera ya la han invitado a participar en las campañas electorales e incluso le ofrecieron una candidatura por una diputación.

No estoy cerrada a buscar algo más, pues ha habido pláticas con diferentes partidos, pero no me quiero casar con alguno de ellos.

La atleta señaló que en un futuro buscaría llegar a la gubernatura de San Luis Potosí, pero primero buscaría presidir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Por otro lado, no descartó que tras su retiro pueda incursionar como empresaria.

La faceta de empresaria está dentro de los planes de la atleta, debido a que trabaja en una línea de productos deportivos, los cuales serán para niñas y niños.