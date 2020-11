El VAR podría desaparecer en el mundo

El VAR el Asistente Arbitral en Video podría dejar de usarse. Y no por sus constantes fallas a nivel mundial, sino por peleas en el derechos de autor.

Los españoles Miguel Galán y Antonio Ibáñez han solicitado a la FIFA que dejen de utilizar su invención, de inmediato, la cual está registrada bajo su propiedad.

Según el diario español AS, Miguel Galán, quien posee la propiedad intelectual le ha ganado los derechos a Mediapro y junto con Ibáñez irán hasta la FIFA para llegar a un acuerdo "amistoso", de no ser así, pedirán que su invento se deje de usar en las canchas de juego como se hace desde 2017.

Ahora pueden explotar la marca durante 10 años.

Otro español, Francisco López, reclama ser el dueño del VAR, intelectualmente hablando, habiéndolo registrado en 1999. Tiene una demanda sobre la Real Federación Española de Futbol y la FIFA.

Antonio Ibáñez por su parte, menciona que lo registró en 1995.

Las dos partes han solicitado que su invención se deje de utilizar de inmediato en todas las competencias, aunque por ahora sus esfuerzos están enfocados en UEFA y España específicamente.