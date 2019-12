El VAR se estrena en la liga peruana con la final entre Binacional y Alianza

El VAR se utilizará por primera vez en la liga peruana en la final que disputarán Binacional y Alianza Lima, cuyo partido de ida está fijado para el domingo en el estadio Guillermo Briceño de la sureña ciudad de Juliaca.



La Federación Peruana de Fútbol (FPF) explicó este viernes en un comunicado que el sistema será ejecutado por funcionarios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en coordinación con árbitros locales.



El primer árbitro que tendrá la ayuda del VAR en la Liga 1 de Perú será Michael Espinoza, encargado de dirigir el primer encuentro de la serie.



Por su parte, Víctor Hugo Carrillo arbitrará el cotejo de vuelta, programado para el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima.



El uruguayo Pablo Bengoechea, técnico de Alianza, consideró que con el VAR el fútbol "pasa a ser otro deporte, porque hay más ojos y se puede volver atrás en las jugadas".



"Eso juega a favor y en contra, porque muchas veces hay agarrones que en el campo no son falta y en el VAR sí lo son", dijo Bengoechea este viernes en la conferencia de prensa previa al partido.



No obstante, el preparador uruguayo indicó que es partidario del VAR porque la opinión generalizada de los árbitros es que se trata de una buena herramienta para evitar decisiones erróneas.



Aunque este será el estreno del VAR en la liga peruana, no será la primera vez que se utilice esta tecnología en el país, pues ya se puso en práctica en competiciones internacionales.



El primer partido con VAR disputado en Perú fue en agosto entre Sporting Cristal y el Zulia venezolano, correspondiente a la segunda fase de la Copa Sudamericana, que se celebró precisamente en el estadio Alejandro Villanueva, la casa de Alianza.



Luego también se aplicó el VAR recientemente en la final de la Copa Libertadores, celebrada el 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima entre Flamengo y River Plate.