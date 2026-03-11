´El Vasco´ contempla llamar a Memo Ochoa

A tres meses de que comience la Copa del Mundo 2026, una de las principales incógnitas alrededor de la Selección Mexicana es quién se hará cargo de la portería. Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón se perfilaban como los dos favoritos, aunque en semanas recientes parece que ninguno de los dos tiene aseguridad la titularidad del Tri.

En ese contexto, se han manejado otros nombres como el de Andrés Gudiño, quien ante la ausencia de Kevin Mier ha brillado con Cruz Azul. Y, por supuesto, siempre está presente la opción de Guillermo Ochoa, quien en caso de ser convocado para el torneo de la FIFA, asistirá a su sexto Mundial, aunque hasta ahora solo ha jugado tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

De acuerdo con David Medrano, el cuerpo técnico del Tri sí quiere tener nuevamente a Ochoa en el grupo para los amistosos contra las Selecciones de Portugal y Bélgica. Por ello, según la fuente mencionada, "ya se giró el apartado de convocatoria" con AEL Limassol, en el futbol de Chipre y donde actualmente milita el portero de 40 años.

En caso de confirmarse el llamado de Memo, será su regreso al combinado después de un semestre sin ser convocado. La última vez que Ochoa fue llamado a la Selección Mexicana fue para la Copa Oro 2025, pero se quedó en la banca en todos los partidos, con Malagón como titular. Después del torneo de la Concacaf, el portero de Limassol no fue llamado a ninguno de los nueve amistosos del segundo semestre de 2025.

En ese mismo sentido, la última vez que jugó con el Tri fue en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la derrota 2-0 ante Honduras. En el compromiso de vuelta se quedó como suplente, mientras que para el Final Four del torneo regional ya no fue convocado.

El compromiso del Tri ante el combinado luso está programado para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Dicho partido se disputará en el Estadio Azteca, mientras que el juego ante Bélgica está previsto para disputarse en el Soldier Field, en Chicago, el martes 31 de marzo en el mismo horario.

Después de estos dos enfrentamientos ante rivales de alto calibre, México tendrá tres amistosos más, dos en territorio azteca contra Ghana en Puebla el 22 de mayo y frente a Serbia el 4 de junio en Toluca. Entre ambos partidos está programado el duelo ante Australia en Pasadena el 30 de mayo, en lo que será la última gira de preparación antes del Mundial 2026.