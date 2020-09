El Wolverhampton quiere juntar al "Tecatito" y Jiménez

Hay planes para unir a Raúl Jiménez y a Jesús Manuel Corona. Y no en la Selección Mexicana. El "Tecatito", jugador más valioso de la Liga de Portugal, con el Porto en el torneo que acaba de terminar, está en la mira del Wolverhampton de la Liga Premier, aunque parece que por el precio, se puede complicar.

Segunel diario lusitano A Bola, los Wolves han ofrecido alrededor de 24 millones de euros (30 millones de dólares), lo que no fue considerado. "El FC Porto no renuncia a los 30 millones de euros de la cláusula de rescisión (35 mdd), que se fijó en marzo de 2019, cuando Tecatito renovó hasta 2022, pasando la cláusula de 50 a 30 millones de euros", informó el diario.

¿Por qué la necesidad? Según A Bola, los Wolves, "están cerca de vender al extremo Adama Traoré y busca alternativas en el mercado. Corona es un futbolista del que está muy satisfecho con el ex entrenador de dragones Nuno Espíritu Santo, y cuyas características encajan como un guante en Wolves 3x4x3, ya sea como volante o como lateral derecho".