Elena Rybakina avanza a semifinales de las Finales de la WTA con remontada épica

RIAD, Arabia Saudí (AP) — Elena Rybakina accedió el lunes a las semifinales de las Finales de la WTA, gestando una fulminante remontada para vencer a Iga Swiatek.

Rybakina perdió el primer set tras un solitario quiebre en 36 minutos. Pero la kazaja le dio vuelta al partido en el segundo parcial y acabó llevándose 12 de los siguientes 13 juegos para sellar una victoria 3-6, 6-1, 6-0.

El triunfo, aunado a la victoria de Amanda Anisimova en tres sets ante Madison Keys le aseguró a Rybakina el primer puesto del Grupo Serena Williams y el pase a las semifinales.

Swiatek y Anisimova se enfrentarán por el segundo boleto el miércoles.

Número dos del mundo, la polaca Swiatek abrumó 6-1, 6-2 a Keys al abrir la fase de grupos.

Rybakina, que había perdido sus cuatro partidos anteriores contra Swiatek, sumó su segunda victoria en Riad. Debutó con un triunfo 6-3, 6-1 sobre Anisimova.

Anisimova quedó 1-1 en el torneo al culminar otra remontada frente a su compatriota estadounidense Keys, imponiéndose 4-6, 6-3, 6-2.

Campeona del Abierto de Australia a inicios de año, Keys se presentó al torneo de fin de temporada carente de rodaje. Estuvo más de dos meses para recuperarse de una lesión del aductor después del Abierto de Estados Unidos.