Emilio Azcárraga revela malestares de Solari, que no estaría ante Xolos

Emilio Azcárraga, dueño del América, confirmó a través de su Twitter personal que el entrenador de las Águilas, Santiago Solari, se sometió a revisión médica debido a molestias que presentó.

"Deseo mucha suerte al @ClubAmerica en su encuentro con Xolos. También, pronta recuperación a nuestro DT que hoy tuvo molestias menores que requirieron revisión médica", compartió.

Aunque no dio más detalles, varias fuentes cercanas al club de Coapa, aseguran que el técnico argentino no estará presente en el partido ante Xolos de este domingo.

Los malestares de Solari, se tratarían de náuseas y malestar en general, por lo que han decidido que mejor siga en observación.

América marcha como líder general de la competencia, y el técnico argentino no ha perdido en el estadio Azteca desde que llegó a las Águilas a principios de año.

Niega interés en futbol de Bélgica

Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa y del América, desmintió en su cuenta de Twitter que quiera invertir en el futbol extranjero.

"No tengo ningún interés en participar en el futbol de Bélgica, fake news", escribió en su cuenta de Twitter.

Esto aclara la noticia que circuló donde aseguraban de Azcárraga quería comprar al Anderlecht, equipo de Bélgica.

De acuerdo con el medio belga HLN, un representante de Emilio intentó negociar con el empresario Marc Coucke, accionista del Anderlecht desde 2017, pero la respuesta fue negativa porque Coucke no quiere separarse del club donde fue presidente y ahora tienen el 74 por ciento de las acciones.

La inversión de Marc desde que tomó al club a la fecha ha sido de 120 millones de euros, según HLN, cifra que ha recuperado.

De momento el Anderlecht es octavo lugar de la liga de Bélgica, Jupiler League, con siete puntos de cinco juegos disputados.