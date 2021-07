Emiten "justificante" en Twitter si te desvelaste para ver al Tri

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que han iniciado hace unos días serán transmitidos en vivo; sin embargo, la diferencia de horas entre México y Japón es muy amplia, de 14 horas exactamente. Por lo que esta diferencia de horarios puede ser contraproducente para los amantes del deporte, ya que les tocará desvelarse si no quieren perderse los encuentros.

Tal como pasó hoy, que fue el debut de la Selección Mexicana de futbol varonil contra la Selección de Tokio, cuyo partido se transmitió en vivo a las 3 de la mañana, hora de la Ciudad de México.

La Selección Mexicana ganó el encuentro 4 goles contra 1 con tantos de Alexis Vega al 46', Sebastián Córdova al 54', Uriel Antuna al 79' y, finalmente, Eduardo Aguirre al minuto 90' en la última etapa del partido.

A pesar del complicado horario muchos aficionados se dieron cita para ver el partido, pues incluso en las redes sociales fue más que notorio el optimismo por dicho juego, con muchos hashtags, "memes" y publicaciones.

Debido a la gran actuación y agradeciendo el apoyo para los aficionados que se desvelaron viendo el partido, la Selección Mexicana emitió por medio de sus redes sociales, específicamente en Twitter, un "justificante" para todos aquellos que madrugaron, para que no tuvieran problemas en sus trabajos.

Para poder ser utilizado dicho justificante únicamente tienen que entregarlo a quien sea necesario, pues se emitió con la leyenda: "a quien corresponda", y tiene la finalidad de permitir a los incondicionales que vieron el partido presentarse unas horas más tarde a sus labores del día. Esto es una broma, pero un gran detalle de parte de la selección nacional.

Dicha publicación ya cuenta con más de 500 retweets y 3,280 me gusta, además de muchas respuestas favorables por parte de los aficionados mexicanos que quedaron conformes con el accionar del equipo y agradecieron que se les haya otorgado este "justificante", que a pesar de no ser algo oficial o válido para los trabajos, es una forma de crear interacción y un hecho divertido.

--¿Cuándo serán los siguientes partidos de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos?

Los siguientes partidos que le esperan a la selección olímpica son el día 25 de julio contra el anfitrión Japón y será transmitido a las 6 de la mañana; y concluyen la fase de grupos el día 28 de este mes a las 6:30 horas para definir si pasan a la siguiente ronda de cuartos de final.

Como se puede ver los siguientes partidos tienen un horario un poco más amigable para los aficionados en México.