Emocionante final de temporada en Nascar México Challenge Series 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- La Nascar México Challenge Series llega al Autódromo Miguel E.Abed de la ciudad de Puebla para correr la última carrera de la temporada 2025, donde el ingrediente especial es la pelea de Diego Ortiz, Helio Meza y Giancarlo Vecchi por el campeonato de la categoría.

Diego Ortiz, piloto de Mediatek, es quien llega a la fecha final en la primera posición de la clasificación, pero está consciente que los puntos pasan a segundo plano en esta carrera por el título.

"No gana el que tenga más puntos, sino el que cruza la línea primero. Ojalá sea yo quien se lleva el campeonato, pero si no, estoy muy contento y satisfecho con lo que hemos hecho (en el año)", aseguró para El Universal Deportes en su visita a TV Azteca

Helio Meza vivió su primera temporada en esta categoría del serial mexicano, el cual está cerrando como el segundo de la clasificación con 1165 puntos y con hambre de poder sellar el campeonato, luego de ser uno de los novatos más destacados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este año fue un año grande para mí, todo el trabajo de Alessandro Racing y mis mecánicos es para este fin de semana. Obvio yo quiero ganar. Yo voy a afrontarlo como una carrera normal (la del campeonato) sin importar la presión".

Giancarlo Vecchi de JV Motorsports tiene una diferencia de 21.5 puntos del liderato, y afronta esta última fecha con un poco de nostalgia, pero con la ilusión de darlo todo en la pista para intentar quedarse con el campeonato.

"Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, sé que haciendo las cosas como se han hecho van a salir los resultados. Triste de que se vaya a acabar. Hemos peleado todas las carreras por estar ahí (en los primeros lugares), sé que la final será igual, vamos a ir darlo todo para ganar".