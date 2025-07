Emocionante victoria de Tim Merlier en la tercera etapa del Tour de Francia

DUNKERQUE, Francia (AP) — El ciclista belga Tim Merlier ganó la tercera etapa del Tour de Francia en un final de fotografía y Mathieu Van der Poel mantuvo el lunes el maillot amarillo.

El campeón defensor Tadej Pogacar y el dos veces ganador Jonas Vingegaard —los principales contendientes— terminaron a salvo al llegar juntos con el pelotón principal.

Cuando los sprinters se dirigieron a la meta con un fuerte viento en contra, varios se estrellaron cerca de la línea a velocidades máximas de 65 km/h. Merlier apenas logró adelantar su rueda frente al italiano Jonathan Milan mientras se lanzaban hacia la línea. El alemán Phil Bauhaus fue tercero.

Fue la segunda victoria de etapa en la carrera de Merlier en el Tour, cuatro años después de su primera, que también fue en la Etapa 3.

"Fue una gran batalla y fue difícil mantener mi posición, vine desde muy atrás en los últimos dos kilómetros", dijo. "Cuando me encontré al lado de Milan, supe que sería complicado vencerlo".

Van der Poel, quien corre para el equipo Alpecin-Deceuninck, no disputó el sprint el día después de vencer por poco a Pogacar para ganar la lluviosa y montañosa segunda etapa del domingo.

Los ciclistas partieron el lunes en condiciones húmedas y usaron chaquetas ligeras de lluvia en una ruta plana de 178 kilómetros (110 millas) desde Valenciennes hasta la ciudad costera de Dunkerque.

El ritmo fue más lento que los dos primeros días, pero las condiciones los traicionaron y, a unos 50 kilómetros del final, el ganador de la primera etapa, Jasper Philipsen, abandonó.

El corredor de Alpecin-Deceuninck fue derribado por el francés Bryan Coquard y cayó pesadamente de lado. Sin embargo, Coquard no tuvo la culpa, ya que perdió el equilibrio solo después de ser rozado por un ciclista que lo adelantaba por la derecha.

"He visto las imágenes de nuevo, realmente no sabía lo que había pasado en el momento", dijo Coquard. "Me gustaría disculparme con Philipsen y Alpecin, incluso si no fue un acto intencional".

Otro accidente a tres kilómetros del final derribó al doble campeón olímpico Remco Evenepoel, quien pudo continuar.

Luego, con la meta a la vista, unos pocos más se estrellaron, incluido Coquard, quien dio una voltereta fuera de su bicicleta.

Otra etapa montañosa el martes

La cuarta etapa de 174 kilómetros es otra montañosa para todoterrenos como Van der Poel y su antiguo rival de ciclocross Wout van Aert. La etapa comienza en Amiens y termina con cinco pequeñas subidas consecutivas hasta la ciudad normanda de Rouen.

La edición de este año se realiza completamente en Francia, sin etapas celebradas en el extranjero como en años anteriores, y termina el 27 de julio en París.