Emotivo adiós para Modric y Ancelotti

Justo once años después de que Carlo Ancelotti fuera el entrenador de la ansiada décima Liga de Campeones, con un final agónico con gol de Sergio Ramos a centro de Luka Modric en el minuto 93 para forzar al prórroga ante el Atlético de Madrid, tanto el centrocampista como el técnico italiano participaron este sábado en su último encuentro como madridistas en el Santiago Bernabéu.

Una tarde de despedidas en el Bernabéu. Ya en las inmediaciones del estadio horas antes del partido se veían más camisetas de Modric de lo habitual, con amplia presencia de las que luce en la selección croata, y se observaban en las manos de los aficionados las numerosas pancartas que más tarde mostraron en el interior del estadio.

Sin nada en juego a nivel deportivo, el feudo madridista rozó el lleno para despedir a dos leyendas del club. Modric, con 28, el futbolista con más títulos en la historia del club. Ancelotti, con 15, el técnico con más trofeos de su historia. Palabras mayores.

Desde el calentamiento, Modric fue el protagonista entre todos los jugadores, como no podía ser de otra forma. Ya con el partido empezado fue Mbappé al que buscaron sus compañeros por su lucha particular por la Bota de Oro que reconoce al máximo goleador de Europa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protagonismo para Modric en el videomarcador 360º del Santiago Bernabéu, primeras ovaciones y cánticos durante el calentamiento. Extensos aplausos cuando fueron anunciados por megafonía a la vez que empleados del club colocaban una camiseta gigante del croata.

Mientras, en los fondos, dos tifos. En el fondo sur, para Modric con la palabra "leyenda" y en el norte para Ancelotti dándole las "gracias" a Carletto.

Primeros gestos de la afición en un día especial que hicieron suspirar a Modric al saltar al terreno de juego, mientras que Ancelotti traducía la emoción en risas junto a su hijo, Davide.

Homenajes que continuaron durante la disputa del partido ante la Real Sociedad. En el minuto 10 se coreó el nombre de Modric. También, instantes después, el de un Ancelotti que, como siempre, agradeció levantando sus manos.

Además, cada córner provocó cerradas ovaciones a Modric acudía a ponerlos en juego. Así, hasta que la salida del campo de Modric en el minuto 86 comenzó a magnificar todo.

Ovación cerrada de más de cuatro minutos por parte del público. Pasillo de ambos equipos antes de que se retirase del terreno de juego del Santiago Bernabéu por última vez. Y tras esto, en la banda, su gran amigo y compañero de batallas en el centro del campo del Real Madrid, un Toni Kroos que, retirado la pasada temporada, no se quiso perder la despedida de Luka.

Tampoco la familia del croata. Su mujer, Vanja, y sus tres hijos le aguardaban. Momentos de máxima de emoción tras los que no pudo contener las lágrimas.

Tampoco Carlo Ancelotti en el banquillo, consciente de que era su turno. El de despedirse del Santiago Bernabéu tras su último partido como el técnico con más títulos de la historia del club. Como una leyenda.

Concluido el encuentro se proyectó un vídeo con los grandes momentos de Ancelotti en el Real Madrid, concluído con una frase en la que aseguró que será "madridista hasta el último día" de su vida y, tras esto, dirigió unas últimas palabras a su afición como técnico del conjunto blanco en las que remarcó los éxitos conseguidos.

"Nuestra historia es inolvidable. Nadie puede olvidar los tres goles de Karim -Benzema- contra el PSG. El doblete de Rodrygo contra el City. El pase de Luka contra el City. Nadie puede olvidar los dos goles de Joselu. Yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí", aseguró.

Tras Ancelotti, turno de nuevo para Modric. Con toda la plantilla y cuerpo técnico en el césped, el croata disfrutó de sus últimos momentos con la elástica madridista sobre el césped del Bernabéu.

Como con Ancelotti, vídeo de recopilación de momentos icónicos tras el que el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid se dirigió a una afición a la que dedicó palabras de cariño.

"Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, hemos ganado muchos trofeos aquí, pero el trofeo más grande es vuestro cariño, el que me habéis dado todos los días. No hay palabras para agradecer todo lo que me habéis dado estos años", dijo.

"Quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. ¡Hala Madrid y nada más!", completó.

Discursos tras los que llegaron los manteos a Modric y Ancelotti, vuelta de honor de Luka y fotografía junto al equipo, a la que se unió Toni Kroos, antes de que el Santiago Bernabéu se vaciara para, entonces sí, despedirse del estadio a puerta vacía, solo con sus familiares y compañeros.

Así fue el adiós de Carlo Ancelotti y Luka Modric al Santiago Bernabéu. 'Carletto' seguirá su trayectoria como seleccionador de Brasil, mientras que el croata disputará en el Mundial de Clubes su última competición con el Real Madrid.